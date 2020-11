Sokkaa_RSS Jamie Vardy produces another 'masterclass' - but can Leicester fight for the title? https://t.co/FQBD6n2otl https://t.co/QZBj7iysEQ 3 minutes ago Big Guy Sloth Jamie Vardy produces another 'masterclass' - but can Leicester fight for the title? https://t.co/AjPvosGRGg… https://t.co/nAUZn9NJ0N 13 minutes ago BBC Premier League PREM: Jamie Vardy produces another 'masterclass' - but can Leicester fight for the title? https://t.co/mCAcb6BFHO 23 minutes ago Pitchy Jamie Vardy produces another 'masterclass' - but can Leicester fight for the title... 35 minutes ago FWP Prem League NEWS: Jamie Vardy produces another 'masterclass' - but can Leicester fight for the title? (via BBC Sport) https://t.co/qiIqmdeIjW 36 minutes ago topcrnr Jamie Vardy produces another ‘masterclass’ – but can Leicester fight for the title? #pl #epl https://t.co/sHknjYZIPe 38 minutes ago