WWE Hall of Famer Blackjack Lanza passes away
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WWE is saddened to learn that John "Jack" Lanza, known to fans as WWE Hall of Famer Blackjack Lanza, passed away at the age of 86.Full Article
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WWE is saddened to learn that John "Jack" Lanza, known to fans as WWE Hall of Famer Blackjack Lanza, passed away at the age of 86.Full Article
WWE remembers WWE Hall of Famer Blackjack Lanza
Legendary wrestler Blackjack Lanza -- who was inducted into the WWE Hall of Fame in 2006 -- has died at 86 years old ... Vince..