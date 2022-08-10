Horse racing jockey Taiki Yanagida dies six days later after tragic fall during race in New Zealand
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Horse racing jockey Taiki Yanagida died Tuesday from critical injuries suffered following a fall at a race in New Zealand.
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Horse racing jockey Taiki Yanagida died Tuesday from critical injuries suffered following a fall at a race in New Zealand.
Yanagida suffered injuries to his brain and spine in the fall
Awful news in horse racing ... jockey Taiki Yanagida -- known as "Tiger" -- has passed away days after he fell and was trampled..