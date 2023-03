Jose Mourinho is obviously in awe of the support for his team coming from the stands of the Stadio Olimpico. “Abbiamo bisogno di tutti” 🏟️ Questa maglia è magica per me! Eeeeeh… 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/v7XL5MRTwV — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2023