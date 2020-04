Google Play Store bug prompting repeat Android app updates Monday, 27 April 2020 ( 9 hours ago )

An odd bug this evening sees the Google Play Store prompt users to re-download Android app updates that they already have installed on their devices.



more…



The post Google Play Store bug prompting repeat Android app updates appeared first on 9to5Google. 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Tweets about this twood3 RT @9to5Google: Google Play Store bug prompting repeat Android app updates https://t.co/Lq9Rt4NhSY by @technacity https://t.co/E8y1iePUhA 2 hours ago kennedy Google Play Store bug prompting repeat Android app updates https://t.co/s02zhLmftF 3 hours ago Chrome Geek Google Play Store bug prompting repeat Android app updates https://t.co/D44SzTM9cH https://t.co/iBADxdNgbG 5 hours ago Top Tech News Google Play Store bug prompting repeat Android app updates https://t.co/8FuziuVgIb https://t.co/ABEgln8Jbr 5 hours ago Tech & Gaming Google Play Store bug prompting repeat Android app updates - 9to5Google https://t.co/4NS0riFB8B 6 hours ago 9to5Google.com Google Play Store bug prompting repeat Android app updates https://t.co/Lq9Rt4NhSY by @technacity https://t.co/E8y1iePUhA 8 hours ago