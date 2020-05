Agor cwest i farwolaeth ffermwr ger Rhuthun Monday, 27 April 2020 ( 1 week ago )

Bu farw Dewi Owen Jones ar ei fferm yn Llanfwrog yn dilyn digwyddiad gyda cherbyd JCB ar 21 Ebrill. 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Tweets about this