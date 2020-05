Cofnodi 44 y rhagor o farwolaethau coronafeirws Saturday, 2 May 2020 ( 8 hours ago )

Iechyd Cyhoeddus Cymru'n cofnodi 44 yn rhagor o farwolaethau a chyfanswm o dros 10,000 o achosion. 👓 View full article

0

shares ShareTweetSavePostSend You Might Like

Tweets about this