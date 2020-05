Rhybudd i deithwyr beidio croesi'r ffin i Gymru Saturday, 16 May 2020 ( 2 days ago )

BBC Local News: De Ddwyrain -- Yr heddlu, Llywodraeth Cymru a'r Parciau Cenedlaethol yn ailadrodd bod y rheolau'n wahanol yng Nghymru. 👓 View full article

