Malvern Local Beverley Knight, Kaiser Chiefs and Tony Hadley to play at drive-in gigs https://t.co/pDmKycmDra 58 minutes ago Muhannad RT @LiveNationUK: NEW: Utilita Live From The Drive-In, across the UK this summer feat. The Streets, Kaiser Chiefs, Gary Numan, Cream Classi… 2 hours ago Kodiak Medical Ltd RT @LiveNationUK: ICYMI: #UtilitaLiveFromTheDriveIn heads across the UK this summer feat. The Streets, Kaiser Chiefs, Gary Numan, Cream Cla… 4 hours ago Live Nation UK ICYMI: #UtilitaLiveFromTheDriveIn heads across the UK this summer feat. The Streets, Kaiser Chiefs, Gary Numan, Cre… https://t.co/yoHEjwkhr8 5 hours ago