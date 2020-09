'Mwynhau'r profiad o ymarfer efo sêr megis Gareth Bale' Wednesday, 2 September 2020 ( 6 days ago )

BBC Local News: De Orllewin -- Ben Cabango yn dweud ei fod e'n mwynhau'r profiad o ymarfer efo sêr megis Gareth Bale ar ôl cael ei gynnwys yng ngharfan Cymru. 👓 View full article

