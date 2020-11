Llys Apêl yn cytuno bod cais cynllunio o 1967 yn annilys Tuesday, 10 November 2020 ( 5 days ago )

BBC Local News: Gogledd Orllewin -- Y Llys Apêl yn dyfarnu nad yw caniatâd cynllunio i godi dros 400 o dai a roddwyd yn 1967 yn ddilys. 👓 View full article

