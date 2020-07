CBS 13 News A pair of spacewalking astronauts tackled the final set of battery swaps outside the International Space Station on… https://t.co/mElxk64Bu2 1 minute ago SpaceTime Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps - astrofeed: via Space Exploration News - Space News, Spa… https://t.co/HNWRopV8K0 4 minutes ago shafia sadiq Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps https://t.co/gUJsHu34Gf 4 minutes ago HealthTechForum DFW "Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps" via FOX BIZ https://t.co/Gf89NTOPDz https://t.co/JFAbtR7k8p 11 minutes ago Valerian's Realm [NewsFeed] Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps https://t.co/wwaWdzcAWv A pair of spacewalking astrona 1 hour ago John D Marvin Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps https://t.co/gnN9sSMN36 1 hour ago Indy Eng Network "Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps" via FOX BIZ https://t.co/1EjBaa8n4S https://t.co/JqW5buiN4U 1 hour ago The Outer Space Spacewalking astronauts closing in on final battery swaps https://t.co/v9LbGqYchQ #SpaceExploration #OuterSpace51 2 hours ago