Äthiopien: Rebellenführer gibt Raketenangriff auf Eritrea zu Sunday, 15 November 2020 ( 13 minutes ago )

Am Samstag ist die Hauptstadt Eritreas mit Raketen beschossen worden. Nun hat ein Rebellenführer aus Äthiopien den Angriff zugegeben.

