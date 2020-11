Brazilian black male is beaten to death in a Carrefour supermarket on the eve of Black Awareness Day in Porto Alegre (link in portuguese) Friday, 20 November 2020 ( 2 hours ago )

João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, morreu na noite de ontem após ser agredido por um segurança e por um PM... 👓 View full article

