The UFC 268 start time and TV schedule for the Kamaru Usman vs. Colby Covington 2 and Rose Namajunas vs. Zhang Weili 2 fight card at Madison Square Garden in New York on Saturday night.



#zhangweili2 #colbycovington2 #madisonsquaregarden #kamaruusman #zhangweili2theufc #rosenamajunas #ufc