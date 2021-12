Daniel Radcliffe, Emma Watson, and Rupert Grint are back together in the Gryffindor common room for the first time in years in a new look at HBO Max’s upcoming Harry Potter reunion special.Harry...



#helenabonhamcarter #danielradcliffe #emmawatson #harrypotter #reunionspecial #hbomax #robbiecoltrane #rupertgrint #hagrid #jasonisaacs