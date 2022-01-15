Police: Tiffany Haddish caught napping at wheel, charged with DUI in Peachtree City
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Celeb comedian Tiffany Haddish was arrested for DUI in Peachtree City early Friday morning.
#peachtreecity #peachtreecityceleb #tiffanyhaddish
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Celeb comedian Tiffany Haddish was arrested for DUI in Peachtree City early Friday morning.
#peachtreecity #peachtreecityceleb #tiffanyhaddish
Tiffany Haddish was arrested in the early hours of Friday, Jan. 14. According to Georgia's Peachtree Police Department, officers..