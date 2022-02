LAS VEGAS -- Indianapolis Colts linebacker Darius Leonard got the Pro Bowl scoring off to a quick start on Sunday with a zigzag 45-yard pick-six of Arizona Cardinals quarterback Kyler...



#alimarpet #nflprobowl #atlantafalcons #sideline #dariusleonard #tampabaybuccaneers #kylermurrayleonard #lasvegas #arizonacardinals #indianapoliscolts