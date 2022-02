The Pacers are trading Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday and a 2027 second-round pick to the Kings in exchange for Tyrese Haliburton, Buddy Hield and Tristan Thompson, sources told...



#sacramentokings #adrianwojnarowski #thepacers #buddyhield #domantassabonis #indianapacers #tyresehaliburton #justinholiday #tristanthompson #jeremylamb