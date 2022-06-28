American Conservative: в Польше опасаются, что Россия заберёт себе всю Украину

Жители Польши и украинские беженцы боятся, что после успеха российской стороны в Донбассе, Москва может "забрать" под контроль всю территорию Незалежной, заявил аналитик обозреватель Энтони Токарз. По его словам, он побеседовал как с коренными поляками, так и с украинскими беженцами. Они опасаются, что Незалежная со временем станет полностью подконтрольна России. "Несмотря на восторг от поразительной щедрости жителей Польши, мои собеседники переживали из-за отсутствия у ЕС единой политики по беженцам и выражали опасения, что с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадёт в руки неумолимой России", — написал обозреватель в статье для American Conservative.