Экс-начальница почты в Оренбуржье украла из кассы свыше 170 тысяч рублей

Бывшая начальница сельского отделения почты, расположенного в Адамовском районе Оренбургской области, украла из кассы более 170 тысяч рублей, пишет 56orb.ru. По информации издания, сначала женщина присвоила 140 тысяч рублей, а спустя некоторое время похитила ещё свыше 30 тысяч. В суде было доказано, что экс-начальница почты действительно забирала деньги из кассы осенью 2021 года. Она признала свою вину. Женщина пояснила, что находилась в тяжёлом финансовом положении в тот период.