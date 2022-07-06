Советские автомобили: истории Москвича-400, Москвича-408, ВАЗ-2121 и ГАЗ-14

Советская эпоха уже давно стала достоянием истории, но по-прежнему она представляет интерес не только для любителей истории. Особое направление — автомобили, произведённые в Советском Союзе. Они широко известны и за пределами нашей страны. По ним легко определялся статус хозяина, его положение в обществе. У советских авто своя история, интересная и увлекательная. Четыре лучшеМосквич-400, сконструированный по образу Opel Kadet, изначально планировался 2-хдверным. Однако, история, случившаяся при показе модели Сталину, добавила ему еще пару дверей. Дело происходило так: генералиссимус сел в машину на переднее пассажирское сиденье и пригласил Василия Тахтарова — директора МЗМА — также сесть в авто. Тахтарову, разумеется, было неудобно просить Сталина пропустить его на заднее сиденье. Решили изменить конструкцию машины: сделали ее 4-дверной, для большего удобства в использовании. Выжил!Москвич-408, в свое время, знали и в Европе. Надо сказать, популярность была заслуженной. В конце 60-х годов даже журнал "Motor" (Англия) писал о москвичах на своих страницах. А норвежское издание "Техникенс верльд" в 1968 году испытало нашу железную пташку на живучесть. Москвич-408 достойно прошел проверку: он с честью проехал 1240 км в самых ужаснейших условиях.