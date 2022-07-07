Читатели Daily Mail призвали Джонсона не пытаться сохранить власть

Читатели Daily Mail подвергли ожесточённой критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как он объявил об отставке и сообщил, что будет оставаться на посту до октября, пока Консервативная партия не выберет нового лидера. Комментаторы назвали Джонсона худшим премьер-министром, призвали уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера и выразили опасение, что он может сохранить свой пост. По мнению пользователей, Джонсон может попытаться сорвать планы по передаче власти новому главе правительства. Сейчас его задачей будет сделать что-то хорошее, чтобы его попросили остаться ещё на один срок, считают юзеры.