Командир нацбата

Командир нацбата "Медведи SS" Кравцов рассказал, как сослуживец зарезал пленного

PRAVDA

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Пленный командир украинского националистического батальона "Медведи SS" Александр Кравцов рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного. В беседе с РИА Новости он отметил, что к этому пленному остальные "относились нормально". По информации из открытых источников, националистическое формирование "Медведи SS" входит в состав ВСУ. На Украине нацбат позиционируется как диверсионно-штурмовой отряд, а в РФ членов этой нацгруппировки считают неонацистами.

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