Крыжовник "Колобок" — неколючий сорт: за сезон до 13 кг урожая ягод

Кто любит крыжовник и выращивает его у себя на дачном участке, знают о сорте "Колобок", который появился в конце 20 века в институте садоводства и питомниководства, путем скрещивания сорта "Розовый 2" и "Смена". "Колобок" растет практически на всей территории нашей страны. Куст большой, имеет зеленый оттенок, присутствуют небольшие шипы. Крыжовник достаточно хорошо переносит морозы, но плохо справляется с резкими потеплениями, восстанавливается самостоятельно. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус. Дачники любят "Колобок" за то, что он редко болеет, выдерживает сильные морозы, за сезонный урожай приносит от 8 до 13 кг ягод. Посадка Сажают его в весенний и осенний периоды, последний считается лучшим, потому что весной куст не успевает освоиться. Высаживается он на суглинистую, глинистую хорошо удобренную почву. Земля кислая. За две недели посыпьте известью, либо диоломитовой мукой. Место подбирайте солнечное.