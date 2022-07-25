Киев собирается закупить дроны для ВСУ на 7,1 миллиона долларов

Киев уже заключил соглашения на приобретение дронов для украинской армии, в частности, беспилотников-разведчиков, комплектующих для ударных беспилотников-камикадзе и мультикоптеров. Киевским властям эта покупка обойдётся в 7,1 миллионов долларов. Такую информацию предоставил глава украинского министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен (7,1 миллионов долларов) на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank", — сообщил украинский министр. В начале июля киевские власти объявили о запуске программы по закупке дронов для ВСУ, чтобы "контролировать украинско-российскую границу". Средства для закупки, ремонта дронов, а также обучения пилотов планировалось собирать с иностранных инвесторов и с рядовых украинцев на добровольной основе. Проект получил название "Армия дронов".