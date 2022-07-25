Беспорядочная и часто незаконная мобилизация безвозвратно снизила моральный дух в рядах Вооружённых сил Украины. Вновь призванные не желают ехать на фронт, а население Незалежной возмущено несправедливостью призыва, поскольку они "противоречат государственным законам". Об этом сообщает американское издание The New York Times. "Отсутствие прозрачности в системе призыва лишает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу. По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что украинцев с достаточными навыками или опытом не берут на службу", — подчеркнули авторы статьи.