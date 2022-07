Gene, Gene, the scamming machine. Our mustachioed, Dockers-wearin’, sweets-bakin’ version of Jimmy McGill/Saul Goodman has, at last, made an appearance in Better Call Saulthis season. And he’s a...



#scammingmachine #bettercallsaul #cottonwoodmall #bettercallsaulthis #saulgoodman #dockers #cinnabonians