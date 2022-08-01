Хакеры Killnet объявили войну корпорации Lockheed Martin, производящей HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet решила объявить войну НАТО. Первой целью взломщиков станет американская оборонная корпорация Lockheed Martin. По словам экспертов, именно хакеры Killnet способствовали быстрому снятию эмбарго на транзит грузов в Калининград. Они вывели из строя большое количество компьютерных сетей различных госструктур Литвы, что привело к большим финансовым потерям прибалтийской страны. Накануне члены группировки опубликовали видеообращение, в котором предупредили Lockheed Martin Corporation, что компания является следующей целью. Стоит отметить: именно эта корпорация производит реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми боевики украинских вооруженных формирований атакуют мирные объекты Донбасса.