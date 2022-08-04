Amnesty International обвинила Киев в нарушении законов ведения войны

Киев нарушает все законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирного населения, размещая вооружение и боевую технику в школах и больницах. Об этом сказано в опубликованном докладе правозащитной организации Amnesty International. "Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей", — заявила генеральный секретарь организации Агнес Калламар.