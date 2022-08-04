68-летнюю пенсионерку из Нижнего Тагила мошенники обманули на 5 млн рублей

Мошенникам удалось обманом заставить жительницу Нижнего Тагила расстаться с внушительной суммой. Пенсионерка не поверила полицейским и перевела преступникам 5 миллионов рублей. В квартире одинокой бабушки раздался телефонный звонок, и мошенник, представившись полицейским, рассказал женщине, что её подозревают в финансовых преступлениях. После того, как пенсионерку удалось напугать, аферист заставил её перевести 5 миллионов рублей по указанным реквизитам. Женщина закрыла два своих банковских счёта и дополнительно взяла кредит. Далее она сама позвонила в местное управление полиции, чтобы поинтересоваться расследованием по её делу. Правоохранители сразу разобрались в ситуации и пытались убедить пенсионерку, что она стала жертвой обмана, но безуспешно.