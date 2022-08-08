89 станций за 28 лет. Как не построивший ни одной станции метро Беглов оказался профаном в математике

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о "грандиозных планах" по строительству подземки — 89 станций за 28 лет. Помимо того, что градоначальник запутался в простых числах примечательно еще и то, что обещания даны ровно через год после развала единственной компании, которая могла бы это сделать — в августе 2021 года "Метрострой" был искусственно обанкрочен. В минувшее воскресенье на странице "Вконтакте" действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появилось сообщение о том, что до 2050 года в городе должны построить как минимум два диаметра городской электрички, 39 пересадочных узлов для общественного транспорта и 89 новых станций метрополитена, 31 из которой в первую очередь. За прошедшие сутки пресс-служба Смольного не опровергала это сообщение и даже не делала объявлений о том, что страница Беглова, дескать, была взломана, так что можно считать, что все написанное там — реальное сообщение от градоначальника. Таким образом простая арифметика говорит нам, что в среднем должны строиться 3 станции метро в год, а при цене каждой в 18-20 млрд рублей (без учета проектирования), стоимость такого строительства составит примерно 1,7 трлн рублей. Если же вспомнить про инфляцию, дорожающие материалы, отсутствие из-за санкций запчастей для работающих сегодня в Петербурге метропроходческих щитов и прочие факторы, то стоимость можно смело умножать на два, а то и на три, если учитывать этапы проектирования и согласования.