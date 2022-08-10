Итог взрывов на авиабазе "Саки": украинские "пророссийские" ЛОМы — в топку

За полчаса во вторник, 9 августа, украинские "пророссийские" ЛОМы (лидеры общественного мнения в интернете) разогнали панику среди россиян после взрывов в Новофёдоровке. Вывод на будущее — наступление ВСУ, вездесущая британская разведка и отважные украинские партизаны — это мифы. Как "Резидент" разогнал версию о ракетных ударах по базе "Саки" После взрывов в Новофёдоровке на военном аэродроме "Саки" украинский ЛОМ на Telegram-платформе "Резидент" (600 тысяч подписчиков) выдал за полчаса серию заявлений, которые пропагандировали версию о ракетных ударах ВСУ. Информация шла со ссылкой на источник в офисе президента (ОП), якобы имеющий данные от британской разведки: Наш источник в ОП подтвердил информацию о ракетных ударах по военному аэродрому в Крыму, несмотря на все заявления российских СМИ, что это детонация БК. Наш источник в ОП рассказал, что удар по аэродрому в Крыму был организован совместно с британскими военными и MI-6. Генштаб совместно с MI-6 подготовил стратегию по уничтожению военных аэродромов на территории России, в первую очередь в Крыму. Для реализации операции #Битва_за_Херсон необходимо было решить вопрос с российский авиацией, и сегодня процесс запущен. Подтверждаем информацию коллег, что все топ-чиновники офиса президента/генштаба/СБУ покинули админздания. И ещё через полчаса: MI-6 передали в офис президента и генштаб спутниковые данные по удару по военному аэродрому Новофёдоровки, в которых указано о результативности атаки и уничтоженной авиатехнике. Информацию тут же "подтвердила" The New York Times, которая со ссылкой на чиновника из минобороны Украины сообщила, что за взрывами на российском аэродроме возле города Саки в оккупированном Крыму стоят ВСУ.