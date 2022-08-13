The Washington Post: положение ВСУ в Херсоне мало похоже на контрнаступление

Утверждения западных военных аналитиков о том, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление в Херсонской области, не оправдались, заявили американские обозреватели. По их мнению, положение украинцев на юго-востоке страны мало напоминает серьёзные действия. Так, по мнению обозревателей, ВСУ "застопорились" из-за того, что Запад затягивает с поставками оружия Киеву. "В окопах менее чем в миле от российских позиций в этом районе украинские солдаты прячутся от нарастающего артиллерийского обстрела, не имея возможности продвигаться вперёд", — пишет The Washington Post. — На линии фронта на юго-востоке Украины мало признаков того, что назревает крупное контрнаступление".