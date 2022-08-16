Доброволец с синдромом Дауна из Перми выступает с трибуны ООН

Антон Мысляев — единственный в РФ волонтёр с синдромом Дауна, получивший звание "Доброволец России". Парень произносит речи на конгрессе ООН в Женеве, играет в кино и даёт концерты на баяне. Мысляев — участник проекта #безграничные_возможности2022. К воспитанию мальчика приложила огромные усилия его бабушка, профессиональный воспитатель. Она многое сделала для его развития. Ребёнок в раннем возрасте научился читать и считать. Ранее сообщалось, что учёным удалось вылечить от синдрома Дауна мышей.