Вице-президент бундестага: "Северный поток — 2" должен быть немедленно запущен

Вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки призвал немедленно ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" в связи с приближающимися холодами. В интервью медиагруппе RND он отметил, что Берлин должен сделать всё возможное для того, чтобы у Германии было как можно больше энергии зимой. "Мы должны немедленно запустить "Северный поток — 2" и заполнить наши газохранилища на зиму", — сказал Кубицки.