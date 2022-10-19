На Харьковщине уничтожен склад боеприпасов для М777

Военные Западной группировки российских войск в Харьковской области уничтожили склад боеприпасов для гаубицы производства Соединённых Штатов М777. По информации Telegram-канала РаZвед_ДоZор, украинские боевики оборудовали позицию для М777 и подвезли большую партию снарядов для неё. "В результате мероприятий контрбатарейной борьбы расчетами безпилотников Западной группировки, позиция выявлена и уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — говорится в сообщении.