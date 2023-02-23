"Адажио" Барбера производит на кошек расслабляющий эффект, а песня AC/DC вызывает стресс

Португальские исследователи задались целью понять, как влияет на кошек тот или иной музыкальный жанр. Несмотря на то что человеческая музыка недоступна пониманию животных как произведение (для них это просто тяжелый инородный звук), оказалось, что кошки по-разному реагируют на различные музыкальные жанры. Учёные давали кошкам слушать музыку Во время проведения операций в ветеринарной клинике ученые из университета в Лиссабоне давали кошкам слушать музыку. Каждый музыкальный фрагмент длился примерно две минуты и представлял собой новый жанр. Фрагменты сменялись, кошки слушали, а ученые наблюдали реакцию животных. Таким образом, композиция "Адажио" Барбера производила на кошек расслабляющий эффект, "Torn" Имбрульи повлияла похоже, но чуть слабее, а песня "Thunderstruck" AC/DC привела к значительному увеличению уровня стресса. Что вдохновило взявшихся за это исследование учёных? По их собственным словам, аналогичные опыты проводились на людях. Вместе с тем исследователи полагают, что нельзя отрицать ценность таких экспериментов для практической стороны, ведь можно помочь домашним животным, например, легче переносить операции. Упомянутые португальские исследователи не планируют останавливаться: они намерены провести похожий эксперимент на собаках.