WWE SmackDown Results: Winners And Grades As Sami Zayn And Jimmy Uso Face Off

WWE SmackDown advertised the return of the Firefly Fun House, Rhea Ripley and Charlotte Flair face-to-face, Rey Mysterio vs. Karrion Kross and a six man tag team match pitting IMPERIUM against Braun Strowman, Ricochet and Madcap Moss. Last week’s broadcast of SmackDown from Montreal drew 2.383…



#wwesmackdown #fireflyfunhouse #rhearipley #charlotteflair #reymysterio #karrionkross #imperium #braunstrowman #madcapmoss #smackdown