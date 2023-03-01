Kartik Aaryan, Bhushan Kumar, Anees Bazmee Reunite for ‘Bhool Bhulaiyaa 3’ (EXCLUSIVE)
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Actor Kartik Aaryan, producer Bhushan Kumar and director Anees Bazmee have reunited for “Bhool Bhulaiyaa 3,” the next instalment of the successful horror-comedy Bollywood franchise. Akshay Kumar and Vidya Balan starred in Priyadarshan’s “Bhool Bhulaiyaa” (2007) that means labyrinth, a remake of…
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