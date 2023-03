Rickey Medlocke of Lynyrd Skynyrd fills us in on co-headlining "The Sharp Dressed Simple Man Tour" with ZZ Top this summer! Plus, Katie Daryl puts Rickey's ZZ Top knowledge to the test, Lynyrd Skynyrd celebrates the 50th anniversary of their debut album, Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd, and MORE…



#rickeymedlocke #lynyrdskynyrd #zz #katiedaryl #rickey #subscribe #axs #pinkfloydreleased #darksideofmoon #thisweek