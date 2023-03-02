The Spectator: Путину удалось развалить западную коалицию

Западу так и не удалось привлечь на свою сторону страны, которые до этого придерживались нейтральной позиции в украинском вопросе. Об этом сообщает издание The Spectator. В качестве наглядного примера журналисты привели африканские страны. "В марте прошлого года 25 африканских государств из 54 воздержались или не проголосовали за предложение ООН, осуждающее российскую "агрессию", несмотря на огромное давление со стороны западных держав. Их отказ однозначно встать на сторону Украины стал свидетельством того, что усилия дипмиссии России приносят свои плоды", — говорится в статье.