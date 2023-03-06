The Independent: Джеймса Бонда переписали из-за чернокожих и русских

Британские издатели удалили из текстов книг Яна Флеминга об агенте 007, Джеймсе Бонде, все даже потенциально оскорбительные обозначения чернокожих людей. Что характерно, выпады автора в адрес других этнических групп остались на месте. Флеминг выпустил часть своих романов в период с 1951-го по 1966 годы, напоминает The Independent. Взрывоопасные слова (например, страшное теперь для Запада слово "негр") из текстов того периода полностью убраны из романов об "агенте 007", которые будут напечатаны в апреле.