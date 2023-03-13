The Telegraph: Переход Британии на зелёную энергетику провалился

Энергетическая политика Британии потерпела крах. Переход Великобритании на "зелёную" повестку, подразумевавший нулевые выбросы к 2050 году, оказался неудачным. Сейчас правительство страны заявляет, что для укрепления энергобезопасности Британии понадобится больше ископаемого топлива. Власти хотят вернуться к углю, чтобы обеспечить нормальное энергоснабжение. "Энергетическая политика Великобритании была и остается полной катастрофой. Экологически чистые проекты требуют много времени и финансов, которых у страны нет", — пишет The Telegraph.