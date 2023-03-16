Военный эксперт Никулин: украинские террористы могли украсть тайский цезий-137

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что трубу с радиоактивным изотопом цезий-137 могли украсть с электростанции в Таиланде украинские террористы. Ранее представители компании National Power Plant 5A сообщили, что на их электростанции в тайском городе Прачинбури обнаружилась пропажа: исчезла труба с изотопом цезий-137. За информацию о местонахождении радиоактивного элемента компания предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат, что соответствует сумме в 1,5 тысячи долларов. По словам Никулина, цезий-137 образуется в результате ядерного синтеза и может нанести серьезный ущерб как здоровью человека, так и окружающей среде.