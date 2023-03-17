Fortnite недавно представила новый набор персонажей, в котором появились Леон и Клэр из Resident Evil

Компания Epic Games, создатели игры Fortnite, запустили новый кроссовер с Resident Evil — легендарной серией хорроров от Capcom. Если раньше игроки могли сыграть за Криса Редфилда и Джилл Валентайн, то теперь появилась возможность перевоплотиться в Леона Кеннеди и Клэр Редфилд. К сожалению, Леон в этом наборе появился без своего культового бомбера из Resident Evil 4. Он использует нож вместо стандартной кирки и может повесить на спину кейс. Клэр же выглядит как в ремейке Resident Evil 2, а в арсенале у неё набор фигурных ключей и зонтик в цветах корпорации Umbrella. Выход нового набора приурочен к выходу Resident Evil 4 Remake.