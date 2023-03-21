CDC: среди граждан США выросло число случаев заражения грибком Candida auris

В США начало распространяться редкое заболевание, которое может привести к смерти. Оно вызвано грибком Candida auris. Об этом проинформировал Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Причиной распространения грибка стала пандемия COVID-19. В зоне риска оказываются люди пожилого возраста с ослабленной иммунной системой. Для молодых людей грибок практически не представляет опасности. Candida auris не поддаётся лечению традиционными препаратами и приводит к смерти в 60% случаев. В CDC призвали работать над улучшением методов по выявлению и инфекционному контролю распространения грибка.