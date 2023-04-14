Minecraft Legends: Стартовала предзагрузка

Недавно Microsoft представила долгожданный релиз Minecraft Legends, который уже получил ранние отзывы. Тем не менее, отзывы не были положительными, и игра не соответствовала многим аспектам. Подтверждено, что предварительная загрузка игры уже началась для тех, кто оформил предзаказ на игру. Minecraft Legends можно загрузить на различные платформы, включая ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра не требует много места для хранения, так как весит около 10 ГБ. Minecraft Legends предлагает уникальный игровой процесс, сочетающий элементы ролевой игры и стратегии в реальном времени (RTS). Игроки берут на себя управление главным героем, а также могут строить базы, собирать ресурсы, производить юниты и заниматься другими знакомыми действиями. Игра погружается в многочисленные истории из обширной вселенной Minecraft, предоставляя игрокам захватывающее повествование.