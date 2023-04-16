Tesla Model Y: у пионера электрических внедорожников наконец-то появилась компания

Tesla Model Y — это первый хороший внедорожник от новаторского производителя электромобилей. Конечно, более крупная Model X демонстрирует отличные показатели по дальности хода и производительности, но внутренняя компоновка не обладает универсальностью, ожидаемой от внедорожника. И даже не стоит начинать разговор о нелепых дверях типа "крыло сокола". Для сравнения: Model Y гораздо более традиционна, с обычными дверями и задними сиденьями, которые складываются, обеспечивая гибкость при размещении пассажиров и груза. Кроме того, в ней используется многое из того, что делает Model 3 такой хорошей, поскольку она построена на базе этого седана. В отличие от других автопроизводителей Tesla не так строго придерживается изменений модельного года. В течение года Tesla может получить новые функции и исправления через обновления по воздуху.