Вышел релейный трейлер Dead Island 2

Dead Island 2, долгожданная игра про зомби, наконец-то выпустила официальный релизный трейлер. Разработанная Dambuster Studios и опубликованная Deep Silver, игра ставит игроков на место одного из шести напыщенных выживших — Эми, Бруно, Дэнни, Райана, Карлы и Джейкоба. Обнаружив на горьком опыте, что вы невосприимчивы к зомби-вирусу, судьба человечества находится в ваших руках. С помощью новых друзей, в том числе Сэма Би из оригинального Dead Island, игроки должны сбежать из HELL-A, прежде чем остальной мир поддастся чуме нежити. На своем пути вы столкнетесь с полчищами нежити, такими же разнообразными, как и при жизни. Бойня реанимировала мускулистых пляжных красавчиков, модных знаменитостей и пляжных бездельников в ужасающем стиле с разнообразным оружием. Рубите ли вы их ножами, электризуете топорами или превращаете в швейцарский сыр из автомата, залитого кровью, Dead Island 2 — это кровавое зрелище. Читайте также: